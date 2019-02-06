انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب يجتمع مع زعيم كوريا الشمالية في فيتنام نهاية فبراير والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 6 فبراير 2019 09:50 صباحاً - أفاد موقع "بوليتيكو" الأمريكي، يوم الثلاثاء، بأن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الاجتماع بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فيتنام يومي 27 و28 فبراير الجاري.

وكشف ترامب الموعد خلال اجتماع مع مذيعين تلفزيونيين في وقت سابق‭ ‬الثلاثاء. ولم يتضح بعد في أي مدينة ستعقد القمة.

وفي يونيو الماضي، عقدت في سنغافورة أول قمة بين رئيس أمريكي في السلطة وزعيم كوري شمالي، وأسفرت عن التزام مبهم من جانب كيم يقضي بالعمل على نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، لكنه لم يتخذ بعدُ ما تعتبره واشنطن خطوات ملموسة في ذلك الاتجاه.

والإعلان المرتقب عن القمة الجديدة بين الزعيمين جاء بعد أسبوع من حديث لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، قال فيها إنه يعتزم إرسال فريق للقيام بالاستعدادات اللازمة للقمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وقال بومبيو: إن "الكوريين الشماليين وافقوا على عقد القمة الثانية بين الزعيمين في نهاية فبراير المقبل، على أن تعقد في مكان ما بآسيا، وتعقد القمة لمناقشة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، ومن أجل مستقبل أكثر إشراقاً لشعب كوريا الشمالية".

ولم يذكر بومبيو مقر انعقاد القمة، علماً أن فيتنام كانت أبدت قبل نحو أسبوعين استعدادها لاحتضانها.

وقال مسؤولون ودبلوماسيون، الشهر الماضي، إن فيتنام حريصة على استضافة القمة. لكن الخارجية الفيتنامية قالت إنها لم تتلقَّ معلومات بشأن توقيت أو مقر القمة المحتملة بين ترامب وكيم، وعبَّرت عن ثقتها بقدرتها على استضافة اجتماع من هذا القبيل.

كما جرى الحديث أيضاً عن سنغافورة، التي اجتمع فيها ترامب وكيم في يونيو الماضي، وبانكوك أيضاً، لتكونا مقرين محتملين لعقد القمة المرتقبة.