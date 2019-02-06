شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جندي وإصابة ضابط برصاص مجهولين غرب إيران والان مع التفاصيل

أكدت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، مقتل جندي من عناصر قوى الأمن الداخلي، إثر وقوع اشتباكات مع مسلحين في مدينة خرم آباد الواقعة غربي البلاد، وفقا للعين الإخبارية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة ضابط بجروح، بعد أن فتح مسلحون مجهولون النار صوب صهريج وقود ما أدى إلى انفجاره على إحدى الطرق السريعة، في خرم آباد مركز محافظة لورستان.

وذكر شهود عيان أن الانفجار الناجم عن الصهريج الذي كان متواجدًا بجوار محطة وقود أدى إلى وقوع أضرار في واجهة بنايات مجاورة، قبل أن يشتبك المسلحون بالرصاص مع قوات الأمن المتواجدة هناك.

ووفقا للشهود، فقد هرب المهاجمون من مكان الحادث بعد سرقة سيارة متوقفة قرب موقع الانفجار؛ فيما قال أسد عبد اللهي محافظ خرم آباد إن مجلس المحافظة سيعقد اجتماعا طارئا حول هذا الحادث لإعلان تفاصيله لاحقا، في الوقت الذي لم تتعرف السلطات الإيرانية بعد على هوية وأعداد المهاجمين.

يشار إلى أن انتحاريين استهدفا مقرا أمنيا بعبوات صوتية بدائية الصنع في مدينة زاهدان جنوب شرقي إيران قبل أيام، وأسفر الهجوم عن إصابة 3 عناصر بجروح.

وأضاف قائد الشرطة في مدينة زاهدان مركز إقليم سيستان وبلوشستان المجاور للحدود الأفغانية أن الهجوم أسفر عن إصابة 3 من عناصر الشرطة في المدينة بجروح طفيفة، فضلا عن تضرر بعض واجهات المباني.

وأعلنت جماعة مسلحة تطلق على نفسها "جيش العدل" مسؤوليتها عن الانفجارين، مؤكدة أنها استهدفت مركزا للشرطة "بقنبلتين قويتين" مما دمر سيارة ودراجة نارية تابعتين للأمن.