شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يؤكد التزام واشنطن بتحقيق السلام في أفغانستان والان مع التفاصيل

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، للرئيس الأفغاني أشرف غني، التزام واشنطن بتحقيق السلام في أفغانستان، وفقا للعين الإخبارية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو، في تصريح صحفي الأربعاء، أن بومبيو شدد على أهمية الحوار الأفغاني الداخلي ودور المصالحة في وقف العنف، وتوفير الظروف لعقد مفاوضات بين الحكومة وحركة طالبان والزعماء الأفغان حول التسوية السياسية.

وأشار بالادينو إلى أن بومبيو أكد أهمية دور المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد، في "الترويج لعملية سلام شاملة" في أفغانستان.

وأعرب عن تمسك الولايات المتحدة بشراكة طويلة الأمد مع أفغانستان، مضيفا أن بومبيو أشار إلى النجاحات التي حققها الشعب الأفغاني منذ 2001 .

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي أن المفاوضات في أفغانستان تسير بشكل جيد بعد أن قال مسؤولون أمريكيون في وقت سابق هذا الأسبوع إنه تم إحراز تقدم كبير في المحادثات التي تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ 17 عاما في البلاد.

يذكر أن المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد قال، أيضا إن الولايات المتحدة وحركة طالبان رسمتا الخطوط العامة لاتفاق سلام، غير أن بعض المحللين أشاروا إلى أنه لم تبدر من طالبان أي إشارة إلى أنها وافقت على مطالب الولايات المتحدة.