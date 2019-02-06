شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عدن تمنح الباحثة سيناء صباح الدكتوراه بامتياز والان مع التفاصيل

نالت الباحثة سيناء عبد الله يوسف صباح امس الدكتوراه بإمتياز من كلية الطب والعلوم الصحية في تخصص طب المجتمع والصحة العامة عن أطروحة الدكتوراه الموسومة بعنوان: " الإحتراق النفسي عند مدرسي التعليم الأساسي والثانوي في المدارس الحكومية بمحافظة عدن التي حضرها الدكتور/ حسين عبدالرحمن باسلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن

وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور/ عبد الله سعيد الحطاب( رئيسا" ومشرفا" علميا" داخليا" من جامعة عدن والأستاذ الدكتور/ هدى عمر باسليم( عضوا" ومناقشا" داخليا" من جامعة عدن ) والأستاذ الدكتور/ عبد الله سالم بن غوث( عضوا" ومناقشا" خارجيا" )

وخلال المناقشة أشادت اللجنة بمجهود الباحثة وأهمية الرسالة العلمية التي تعد إضافة علمية جديدة ومرجع علمي أكاديمي لمكتبة جامعة عدن و المكتبات العربية .و أثرت لجنة المناقشة أطروحة الباحثة بالملاحظات القيمة .

حضر المناقشة العلنية الدكتور/أحمد سالم الجرباء رئيس مجلس إدارة هيئة مستشفى الجمهورية العام والدكتورة/ سوسن باخبيرة عميد كلية الطب والعلوم الصحية والدكتورة /رجاء عميد كلية التمريض .

وعدد من رؤساء الأقسام بالكلية و الأساتذة و طلاب الدراسات العليا من مختلف الأقسام وأقارب و صديقات الباحثة الذين احتفلوا بنجاحها ونيلها درجة الإمتياز .

