شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليابانية تمنع صحفيا من التوجه إلى اليمن والان مع التفاصيل

منعت الحكومة اليابانية صحفياً مستقلاً من التوجه إلى اليمن، وأمرته بتسليم جواز سفره لمنعه من التوجه إلى اليمن لإجراء تحقيقات صحافية.

وجاء القرار وسط جدل في اليابان بشأن مسألة منع الصحافيين من التوجه إلى مناطق تشهد حروبا، بعد أسر مراسل ياباني في سوريا وإطلاق سراحه العام الماضي.

وقال كوسوكي تسونيوكا (49 عاما) لوسائل إعلام محلية إن مسؤولي الهجرة قاموا بتوقيفه في مطار هانيدا بطوكيو في 2 شباط/فبراير، بموجب تعليمات تأمره بتسليم جواز سفره.

وكان تسونيوكا يعتزم التوجه إلى اليمن عبر قطر والسودان.

وقال إنه كان يعتزم إعداد تقارير حول برامج الإغاثة في اليمن حيث يخوض المتمردون حربا ضد القوات الحكومية المدعومة من تحالف بقيادة السعودية منذ 2015.

وحاول تسونيوكا زيارة اليمن في كانون الثاني/يناير لكن تم إيقافه في سلطنة عمان وأعيد إلى بلاده، بحسب وسائل إعلام يابانية.

وأكد وزير الخارجية تارو كونو الثلاثاء أن الحكومة أصدرت الأمر إلى "مواطن ياباني" في مطار هانيدا.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان القرار ينتهك حق تسونيوكا في السفر، قال كونو إنه يحق للصحافي تقديم طعن قضائي.

وقال كونو "أود أن أعبر عن احترامي البالغ للصحافيين الذين يعملون في مناطق خطيرة" رافضا الكشف عن تفاصيل أخرى.

ويأتي القرار الأخير بعد الافراج عن صحافي آخر في تشرين الأول/اكتوبر هو جومباي ياسودا الذي احتجز في سوريا لأكثر من 3 سنوات.