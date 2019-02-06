شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصورة التي فجرت خلافاً بين تركيا والإخوان والان مع التفاصيل

تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للشاب المصري الإخواني، محمد عبدالحفيظ، المتهم بقتل نائب عام مصري عام 2015 وهو في طائرة الترحيل إلى القاهرة .

ويظهر المصري محمد عبد الحفيظ حسين، في الصورة وهو على مقعد الطائرة مقيد اليدين إلى الخلف الأمر الذي أثار حفيظة شباب جماعة الإخوان المحظورة وأدخلها في صراع غير معلن مع السلطات التركية .

ورحلت السلطات التركية أول أمس، المصري محمد عبد الحفيظ حسين بعد وصوله من مقديشو إلى مطار إسطنبول بتأشيرة "غير مناسبة"، حسبما قال ياسين اقطاي مستشار الرئيس التركي .

وقال أقطاي في تصريحات تليفزيونية الاثنين، إنه سيتم فتح تحقيق حول عملية ترحيل الشاب المصري محمد عبد الحفيظ، المحكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري في 2015.

وقد نشر العديد من أعضاء جماعة الإخوان المقيمين بتركيا منشورات اعتراضا على كيفية تعامل السلطات التركية مع الشاب المدان بقتل النائب العام، مشيرين إلى أنها المرة الأولى التي ترد السلطات التركية مصريا إلى بلده.

وقال القيادي الإخواني صبري أبو الفتوح، "إن عبد الحفيظ رحل فجأة وهذه المرة الأولى التي ترحل فيها تركيا مصريا إلى بلده على خلفية أحكام قضائية صادرة في حقه".