شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى: قطر لا تستطيع السيطرة على المنطقة مهما أوتيت من قوة والان مع التفاصيل

قال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري السابق عمرو موسى في حوار مع "إندبندنت عربية" إن النظام القطري في الواقع اعتمد على أنشطة اقتصادية ضخمة من شأنها أن تخلق نفوذًا كبيرًا، وأصبح للقطريين أبواب مفتوحة في معظم عواصم العالم بالبناء على هذه الثروة الطائلة، خصوصاً أنها خلقت لنفسها "لوبي" خاصاً بها في الولايات المتحدة.

وأكد أن هناك علامات استفهام ترتبط بالسياسة القطرية النشطة منذ تسعينيات القرن الماضي، مشددا في الوقت ذاته أنه لا يمكن لقطر أن تمتلك مقاليد السيطرة في المنطقة مهما أوتيت من قوة لأسباب جيوإستراتيجية واضحة.

وأضاف أن الدوحة كان يدير استثماراتها رجل أعمال أمريكي معروف، وهو رجل سهل الحركة سريع التواصل منفتح على كثير من الأوساط المتنفذة أمريكياً وعربياً وكان يتباهى بذلك، ولكنه كان قادراً على الوصول إلى أعلى مستويات السلطة الأمريكية لتأمين المصالح القطرية، بما فيها اللقاءات السياسية العالية المستوى.

وتابع "ما يحدث الآن أن عدداً من الدول لديها علامات استفهام إزاء سياسات قطر تجاهها" مشيرا إلى أن محاولات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لفرض الوجود القطري عنوة في التحالف اللاستراتيجي المزمع تشكيله على الرغم من المقاطعة العربية الأخيرة لا يؤدي الغرض وخصوصًا إذا كانوا يتحدثون عن "حلف"، فلا يمكن أن يكون هناك تحالف و"الناس متخانقين مع بعض"!.

وحول الوساطة الكويتية لحل الأزمة مع قطر، أعرب موسى عن أمله في نجاحها في إنهاء الخلاف قريبا، معبرا عن ثقته في حكمة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مشددا في الوقت نفسه أن الوساطة لا تنتهي بين يوم وليلة.

وحول الوضع الإقليمي، أكد الوزير السابق أن إيران وتركيا تسعيان للعب أدوار طامحة ورابحة بالمنطقة، مشيرا إلى أن التحرك التركي في الوقت الحالي لا يقل في نزعته الإستراتيجية عن دور إيران، وهذا ما يجعلنا في العالم العربي نأخذ حذرنا

وأوضح أن السياسة التركية بدأت تتماهى مع توجه جماعة الإخوان منذ عدد من السنين. وليس صحيحاً أنه وليد السنوات الأخيرة في ظل حكم أردوغان.

