شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يطّلع على استعدادات منتخبنا الوطني الأولمبي والان مع التفاصيل

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم بزيارة لبعثة منتخبنا الوطني الاولمبي لكرة القدم دون 23 عاماً الذي يخوض معسكراً تدريبياً حالياً بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت .

واطلع المحافظ على جانب من تدريب منتخبنا بملعب الفقيد بارادم بالمكلا والذي يستعد لخوض استحقاق التصفيات الآسيوية الي جانب منتخبات العراق وايران وتركمانستان والتي تنطلق في الـ 22 من مارس القادم وحتى الـ 26 من الشهر ذاته .

ورحب محافظ حضرموت ببعثة منتخبنا الوطني والتي تضم في قوامها الطواقم الإدارية والفنية والاعلامية والطبية و45 لاعباً من مختلف المحافظات .

وقال المحافظ إن حضرموت التي تنعم بحمد الله تعالى بالأمن والاستقرار وبالأجواء المعتدلة هذه الأيام ، ترحّب بمنتخبنا الوطني الأولمبي وستعمل على انجاح مهمته الوطنية في الاستعداد للاستحقاق الآسيوي القادم .

وأكد المحافظ أن هذه الأجواء والأوضاع المستقرة دعت منتخباتنا الوطنية بمختلف فئاتها الى خوض معسكرات تدريبية في حضرموت ، وأن قيادة السلطة المحلية أسهمت بشكل فاعل في انجاح مهمة منتخبينا الوطنيين الأول والناشئين .

ووجه اللواء البحسني الجهات المعنية بإنجاح المهمة الوطنية لمنتخبنا الوطني الأولمبي وتيسير معسكره التدريبي في المكلا .

ونيابة عن طاقم بعثة المنتخب ، شكر مدير المنتخب الأولمبي الدكتور أبوعلي غالب السيد محافظ حضرموت لاهتمامه الشخصي وزيارته لبعثة المنتخب واطلاعه على سير التدريبات .

معرباً عن خالص الشكر والعرفان لقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لاحتضانها هذا المعسكر التدريبي للمنتخب الأولمبي ، وللتسهيلات والترحيب الذي حظي به أعضاء البعثة منذ وصولهم لمدينة المكلا يوم الأربعاء الماضي .

مؤكداً أن قيادة الاتحاد العام لكرة القدم وقيادة البعثة تثمن هذا الدور وهذه التسهيلات التي قدمتها قيادة السلطة المحلية لمنتخباتنا الوطنية في مختلف الفئات ، وأن ما تحضى به حضرموت من أجواء مستقرة وآمنة يسهم في انجاح مهمة الاستعدادات المحلية لخوض المنافسات القارية والخارجية .

وأكد ان اتحاد كرة القدم يسعي لتجديد المنتخب الاول ورفده بالدماء الشابة والاعتماد على هذا المنتخب ليكون بمثابة المنتخب الرديف والذي سيحمل راية الكرة اليمنية في المحافل الدولية .

رافق المحافظ ، مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت حسن صالح مسجدي .