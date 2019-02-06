شكرا لقرائتكم خبر عن مدفعية الجيش تدك تجمعات لمليشيا الحوثي شمال الضالع والان مع التفاصيل
جددت مدفعية الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قصفها المدفعي اليوم السبت مستهدفة آليات وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع جنوب البلاد.
وقصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، الثلاثاء، مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة حمك غرب محافظة الضالع.
وذكر موقع الجيش "سبتمبرنت"، أن القصف استهدف مواقع الميليشيا في قرية صناع، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير عدد من آلياتها.
وجاء قصف الجيش اليمني، رداً على استهداف الميليشيا بقذائف الهاون، قرى سكنية في منطقة العود.
وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية، قصف القرى السكنية في المناطق، الواقعة بين محافظة إب شرقاً، ومحافظة الضالع من غرباً، ما تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين.
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