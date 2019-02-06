شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات الواجبات الزكوية بحضرموت تقفز إلى 420 مليون ريال خلال 2018 والان مع التفاصيل

قفزت إجمالي الإيرادات التي حققتها الإدارة العامة للواجبات الزكوية بساحل حضرموت خلال العام المالي 2018 لتصل إلى أكثر من 420 مليون و230 ألف ريال، مقارنة بـ280 مليون و223 ألف ريال خلال 2017. وارتفعت حصيلة الإيرادات الزكوية للعام المالي 2018 بنسبة تتخطى الـ 50% عن عام 2017، وبنسبة زيادة 158% عن الربط الحكومي.

كما بلغت نسبة الزيادة للعام المالي 2017، 76% عن الربط الحكومي. وتسهم ارتفاع نسبة المؤشرات الإيرادية في تعزيز إيرادات السلطات المحلية بالمديريات والمحافظة؛ كون أن تلك الإيرادات الزكوية محلية بنسبة 100%.

وأعربت قيادة الواجبات الزكوية عن شكرها لقيادة المحافظة متمثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت على حرصه ودعمه المتواصل لحصول حضرموت على حصتها من الموارد المحلية للمحافظة، الذي كان له بالغ الأثر في هذه الزيادة الغير مسبوقة.