شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يجري اتصالاً هاتفياً بالفنان التشكيلي الحضرمي علي غداف والان مع التفاصيل

أجرى اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اتصالاً هاتفياً بالفنان التشكيلي الحضرمي المقيم في هولندا الأستاذ علي غداف .

وأثنى المحافظ على دور الفنان غداف الرائد في الفن التشكيلي قبل هجرته إلى هولندا، وأبدى استعداد المحافظة لتكريمه التكريم اللائق به كقامة فنية عالمية، واستضافة معرض فني لأعماله خلال الأشهر القادمة.

كما عبر المحافظ عن دعم المحافظة للنهوض بالثقافة والفنون لما لها من أهمية في تشكيل الوعي والذائقة الجمالية .

من ناحيته شكر الفنان غداف للمحافظ اتصاله وما أبداه من ثناء على إبداعه ومسيرته الفنية، مبدياً تصوره لأهمية تطوير البنية التحتية للفنون في المحافظة وتجهيز صالات عرض بمعايير فنية دولية، واستضافة فنانين تشكيليين ذوي تجارب كبيرة، مع الاهتمام بتطوير قدرات ومواهب الجيل الجديد .