مصادر: ترحيل شباب الإخوان من تركيا يشعل الصراع داخل التنظيم

كشفت مصادر مطلعة على ملف تنظيم الإخوان، أن شباب الجماعة في حالة من التأهب ضد قيادات التنظيم الهاربة خارج مصر، عقب قيام السلطات التركية بترحيل اثنين من شباب الجماعة.

وأشارت المصادر وفقا لـ24، إلى أن السلطات التركية، تقوم حالياً بترحيل الإخواني عبد الرحمن أبوالعلا، الذي دخل تركيا منذ 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.

وأوضحت المصادر، أن أبوالعلا، وصل تركيا منذ أكثر من 6 شهور، وطلب اللجوء، وحُبس في مطار أتاتورك، وأُجبر على توقيع بالتنازل عن الطلب، ورُحِّل إلى سجن غازي عنتاب القريب من الحدود السورية.

وأكدت المصادر، أن أبوالعلا كان يحمل جواز سفر مزور، ما أدى إلى القبض عليه من قبل قوات الأمن داخل المطار، وأنه ترك السودان بعد التضييقات الأمنية التي شهدتها السودان خلال الشهور الماضية، والتنسيق بين الجانب المصري والسوداني، ماد دفعه للاتجاه إلى تركيا.

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كما أن رحلت السلطات التركية، الإخواني محمد عبد الحفيظ حسين الذي حاول دخول الأراضي التركية عقب هروبه من الصومال، ويعتبر من العناصر المتهمة في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات.

وأضافت المصادر، أن محمد عبد الحفيظ، يعمل مهندساً زراعياً، وكان يسكن مدينة السادات، بمحافظة المنوفية، واحتجز داخل مطار أتاتورك في 17 يناير (كانون الثاني) 2019، ومحكوم عليه بالإعدام في قضية "النائب العام هشام بركات" بالإضافة لإدانته في أحكام قضائية أخرى في قضايا عنف وإرهاب.

ولفتت المصادر، إلى أن عدداً من قيادات الإخوان، حاولوا التواصل مع الجانب التركي بهدف وقف ترحيل الشابين، وعدم ضم عناصر جديدة وترحيلها إلى القاهرة، بسبب وجودهم بشكل غير شرعي في تركيا.

وأشارت المصادر إلى أن شباب الإخوان قرروا الاعتصام داخل إحدى الجمعيات الإخوانية بتركيا، اعتراضاً على ترحيل شباب الجماعة إلى القاهرة، وتجاهل قيادات التنظيم الدخول في مفاوضات جادة مع الأمن التركي.

وأفادت المصادر، أن عدداً من شباب الإخوان طالبوا بتشكيل لجنة للتحقيق في عملية تجاهل القيادات لمناشدتهم التدخل لمنع ترحيل شباب الجماعة إلى القاهرة بالتنسيق مع الجانب التركي، وأنه تم اقتراح تشكيل اللجنة من 5 عناصر من قيادات مكتب الإخوان في الخارج، بينهم اثنين من قيادات الجماعة الإسلامية الهاربين خارج القاهرة، بهدف ضمان جدية التحقيقات.