شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى الديب النائبة عن الحزب العربى الناصرى تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نشوى الديب، عضو مجلس النواب عن الحزب العربى الناصرى، تأييدها للتعديلات الدستورية التى يناقشها مجلس النواب خلال الأيام الحالية، وذلك دون المساس أو انتقاص لمكتسبات الدولة المدنية والحريات والعدالة الاجتماعية.

وأضافت عضو مجلس النواب، فى بيان لها، أنه بانتهاء هذه المرحلة واستقرار الوطن وسيره فى طريق البناء والتنمية انتهت جميع الأسباب التى تبقى على دستور يعانى من نواقص ويعانى من مواد وضعت فى مرحلة استثنائية منتهية، وعليه كان لابد من إعادة تقييم الدستور من جديد.

تعد النائبة نشوى الديب واحدة من أهم النائبات بالبرلمان، وعضوة بالحزب العربى الناصرى، وخاضت انتخابات قوية فى برلمان 2015 ، حيث حصلت على أعلى الأصوات فى محافظة الجيزة وقتها، ومنذ أن بدأ البرلمان لها مواقف هامة فى عددا من القضايا التى تخص الشارع المصرى، وتقدمت بعدد كبير من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والمقترحات التشريعية فضلا عن أنها على تواصل دائم مع أهالى دائرتها ومستمرة فى تقديم الخدمات والتدخل المباشر لإنهاء أى مشاكل تتعلق بأهالى دائرتها.







