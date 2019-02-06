الأمم المتحدة: القوى اليمنية باتت أقرب للتوافق على طرق إعادة الانتشار بالحديدة

أكدت ​الأمم المتحدة​، في بيان، أن "أسابيع من المشاركة المستمرة من قبل رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وفريقه بدأت تؤتي ثمارها. اليوم، القوى أقرب إلى الموافقة على طرق إعادة الانتشار في ​الحديدة​ للمرحلة الأولى مما كانت عليه قبل ستة أسابيع".

ولفتت إلى أن "القوى انخرطت في مناقشات طويلة ومكثفة بالأمس واليوم من أجل إيجاد حلول مشتركة مقبولة والجداول الزمنية المرتبطة بها لتنفيذ البنود المتعلقة بالحديدة في اتفاقية ​ستوكهولم​".

وأوضحت أن "القوى تتعامل بصعوبة مع التعقيدات المتعلقة بفض اشتباك ​القوات​ المتقاربة وإعادة الانتشار التدريجي للأسلحة الثقيلة والدروع والمشاة.

وذكرت أن "رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال باتريك كاميرت، أشاد بالأطراف لإظهار حسن نواياها والتعاطي معا بشكل بناء للتغلب على قضايا الثقة وإيجاد حلول قابلة للتطبيق، من شأنها في نهاية الأمر نزع ​السلاح​ من الموانئ ومدينة الحديدة وتسهيل العمليات الإنسانية المنقذة للحياة".

واعلنت الأمم المتحدة أن "القوى ستواصل مناقشاتها غدا تحت رعاية اللوتانينت جنرال ميكل أنكير لوليسغارد، الذي تولى مهامه رئيسا للجنة تنسيق إعادة الانتشار".