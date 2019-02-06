البابا: تعرض الراهبات داخل الكنيسة الكاثوليكية للاعتداء الجنسي مشكلة

شدد البابا فرنسيس على أن "تعرض الراهبات داخل الكنيسة الكاثوليكية للاعتداء الجنسي على أيدي الكهنة والأساقفة يعد مشكلة".
وعندما سئل فرنسيس عن هذا الأمر، على متن الطائرة البابوية أثناء رحلة العودة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن دانت مجلة "ويمن تشيرس ورلد"، وهي مجلة رسمية للفاتيكان الأسبوع الماضي رد الكنيسة الكاثوليكية غير الكافي على هذه الظاهرة، قال البابا للصحفيين: "الموضوع صحيح ويمثل مشكلة"، وربط ذلك بسوء المعاملة الذي تتعرض له النساء على نطاق واسع في المجتمع.
ويستعد البابا فرنسيس لاستضافة قمة في الفترة ما بين 21-24 شباط مع كبار الأساقفة رؤساء منظمات الكنيسة الكاثوليكية المحليين من جميع أنحاء العالم لبحث أزمة الاعتداء الجنسي على الأطفال.
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