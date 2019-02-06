الطيران المدني المصري ينفي اختطاف طائرة سوادنية عائدة من القاهرة

نفت وزارة الطيران المدني المصرية الأنباء المتداولة عن محاولة اختطاف طائرة سودانية في طريق عودتها من القاهرة إلى الخرطوم.
واوضحت أن طائرة الخطوط الجوية السودانية من طراز بوينغ 300-737، أقلعت من مطار القاهرة متجهة إلى الخرطوم وعلى متنها 91 راكبا (سودانيي الجنسية) من بينهم 26 مرحلا.
ولففت إلى أنه "قبل هبوط الطائرة مباشرة في مطار الخرطوم، انتاب أحد الركاب المرحلين حالة من الهياج نتيجة لمعاناته من حالة نفسية سيئة، وتم السيطرة عليه من جانب طاقم الطائرة".
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