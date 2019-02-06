الراي: رد الحريري على جنبلاط بنبرة عالية انعكاس لقرار يشكل عون جزءا منه

أكدت أوساطٌ سياسية لصحيفة "الراي" الكويتية أن "موضوع ​المقاومة​ في ​البيان الوزاري​ سيكون "نسخة طبق الأصل" تقريباً عن بيان ​الحكومة​ السابقة، الى جانب تكرار شعار "​النأي بالنفس​" عن صراعات المنطقة"، معتبرة أن "هذا يعبّر عن استشعار غالبية القوى مخاطر أي تظهيرٍ لواقع ​لبنان​ على أنه تفلَّت من الضوابط التي تُعتبر مرتكزاً لإبقاء مظلّة الدعم الدولية له ولا سيما في لحظة مفصليّة على صعيد الضغوط الغربية على ​إيران​ والتي يشكّل "​حزب الله​" جزءاً لا يتجزأ من أهدافها".

واعتبرت أن "نقْل الصراع الذي انفجر بين كل من رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ورئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ الى "الغرف المغلقة" يؤشّر بدوره وإن من زاوية مختلفة إلى إدراك الآخيرين أضرار ترك السجال "الناري" يأخذ مداه على صورة "الجبهة" التي يتعاطى معها الخارج على أنها عنصر التوازن مع "حزب الله" وحلفائه والتي ترتكز على "سيبة ثلاثية" تضمّ الحريري وحزب "القوات اللبنانية" وجنبلاط".

ورأت الأوساط أن "ردّ رئيس الحكومة بنبرة عالية بدا انعكاساً لقرار يشكّل ​الرئيس ميشال عون​ جزءاً منه بعدم الرغبة في فرملة مسار مؤتمر "سيدر" وإصلاحاته".