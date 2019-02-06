لوفيغارو: ماكرون يحدد تاريخ 24 نيسان يوما وطنيا لإحياء ذكرى إبادة الأرمن

أعلن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ عن قراره تحديد تاريخ الـ24 من نيسان يوما وطنيا يحتفل به سنويا لإحياء ذكرى إبادة ​الأرمن​.

وبحسب صحيفة "​لوفيغارو​" الفرنسية، فقد أكد ماكرون خلال كلمة ألقاها بمناسبة حضوره للعشاء السنوي لمجلس تنسيق المنظمات الأرمنية في ​فرنسا​، على نيته الوفاء بوعده الانتخابي وتخصيص يوم وطني لذكرى إبادة الأرمن.

وكانت فرنسا قد اعترفت رسميا عام 2001 بالإبادة الجماعية "التي تعرض لها الأرمن على يد السلطنة العثمانية".

وتعترف ​تركيا​ بقيام ​القوات​ العثمانية بقتل أرمن إبان الحرب العالمية الأولى لكنها ترفض جملة وتفصيلا تصنيف قتل الأرمن بـ"الإبادة".