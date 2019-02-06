أبرز التصريحات في 24 ساعة: تركيا تقود تحالف دولي بأموال قطرية لتدمير ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري، إن تركيا تقود تحالف دولي بأموال قطرية لتدمير الدولة الليبية، وأكد زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد الشهر الماضي، أنه يسعى لتشكيل حكومة لكل الشعب الفنزويلي، وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده لا ترى الصين منافسة لها في وسط آسيا، مشددًا على أن خطط البلدين في هذا الإقليم لا تتعارضان.

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