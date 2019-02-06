إصابة 4 أشخاص في انهيار منزل بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران

أصيب 4 أشخاص في انهيار منزل بنجع السايح، التابع لمدينة البصيلية بمركز إدفو بمحافظة أسوان.

وتلقى اللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان، إخطارًا من شرطة النجدة بتلقي بلاغ من أهالي قرية نجع السايح التابع لمدينة البصيلية بانهيار منزل من الطوب اللبن، ووجود مصابين.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية، وتبين وجود 4 مصابين وجرى نقلهم إلى مستشفى ادفو العام.