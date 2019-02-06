موجة الطقس السيئ تضرب شمال سيناء.. وانقطاع الكهرباء عن رفح والشيخ زويد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أشرف سويلم

شهدت محافظة شمال سيناء اليوم الثلاثاء، موجة من الطقس السيئ ضربت العديد من مناطق المحافظة، مصحوبة بتساقط أمطار في بعض المناطق.

وانقطع التيار الكهربائي عن مدينتي رفح والشيخ زويد نتيجة أعطال ناجمة عن سوء الأحوال الجوية، في خط جهد 22 الناقل للكهرباء وجاري الدفع بفرق فنية لإصلاحه.

وطالب اللواء محمد شوشه محافظ شمال سيناء، برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ.