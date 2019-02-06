محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أشرف سويلم
شهدت محافظة شمال سيناء اليوم الثلاثاء، موجة من الطقس السيئ ضربت العديد من مناطق المحافظة، مصحوبة بتساقط أمطار في بعض المناطق.
وانقطع التيار الكهربائي عن مدينتي رفح والشيخ زويد نتيجة أعطال ناجمة عن سوء الأحوال الجوية، في خط جهد 22 الناقل للكهرباء وجاري الدفع بفرق فنية لإصلاحه.
وطالب اللواء محمد شوشه محافظ شمال سيناء، برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ.
كانت هذه تفاصيل خبر موجة الطقس السيئ تضرب شمال سيناء.. وانقطاع الكهرباء عن رفح والشيخ زويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.