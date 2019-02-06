إبنة تشافيز مليارديرة.. وإبنا رئيس أنفقا 45 ألف دولار بالريتز!

في الوقت الذي تعيش فنزويلا أزمة سياسية، بدأت كلّ جهة تفتح ملفات الجهات المعارضة، وفي هذا الصدد أفادت صحيفة "دايلي ميل" البريطانيّة أنّ ثروة ماريا غابريلا تشافيز، ابنة الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو شافيز، أصبحت تُقدّر بـ4 مليارات دولار.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ تشافيز تبلغ من العمر 38 عامًا، وقد أودعت أموالها في حسابات خاصّة في أوروبا، مشيرةً الى أنّ هذا يدحض ما اشتهر بقوله تشافيز عن أنّ الثراء هو أمر سيئ، كما أضافت أنّه بعد طلاق والدها من زوجته الثانية، تصرّفت كأنّها السيدة الأولى في فنزويلا.

كذلك الأمر بالنسبة لأبناء الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إذ قام نجلاه بدفع 45 ألف دولار بعد قضائهما 18 يومًا في فندق الريتز كارلتون في باريس، حيثُ تكلّف الليلة 591 دولارًا ما عدا الطعام، علمًا أنّ هذه الفاتورة تساوي ما يحصل عليه ألفا فنزويلي شهريًا.

كما نشرت "دايلي ميل" صورًا لدانييلا، إبنة نائب مادورو في فنزويلا ديوسدادو كابيلو، التي تعيش حياة مترفة أشبه بحياة المشاهير.