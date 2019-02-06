كمين يطيح بشاب هتك عرض قاصر وهددها بنشر صورها الخليعة

في إطار محاربة الجرائم المعلوماتية، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بطانطان، بعد إعداد كمين محكم من إيقاف شخص من أجل هتك عرض قاصر دون 18 سنة بدون عنف، والإبتزاز والتهديد بالتشهير عن طريق نشر صور خليعة عبر شبكة الإنترنت.

وكان الموقوف قد تمكن من هتك عرض قاصرة البالغة من العمر 17سنة، تدرس معه بنفس المؤسسة التعليمية بداخل المكتبة الوسائطية، وتصوير أحد أعضائها الحساسة، ليقوم بعدها بابتزازها وتهديدها بنشر صورتها إن لم ترضخ له في ممارسة الجنس معه.

هذا وقد تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.