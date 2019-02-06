مندوبية الحليمي تسجل انخفاض عدد العاطلين خلال 2018.. و”الخدمات” تتصدر القطاعات المشغلة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن وضعية سوق الشغل خلال سنة 2018 مسجلة حدوث انخفاض في معدل البطالة قدر بـ0.4 بالمائة، منتقلا من 10.2 بالمائة في 2017 إلى 9.8 بالمائة بمتم العام الماضي.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية أن الإقتصاد الوطني عرف ما بين سنتي 2017 و2018، إحداثا صافيا لـ 112 ألف منصب شغل، منها 91 ألف بالوسط الحضري و21 ألف بالوسط القروي، في حين شهدت سنة 2017 إحداث 86 ألف منصب شغل.

وعن توزيع مناصب الشغل المحدثة كشفت المندوبية أن قطاع الخدمات جاء في المقدمة بـ65 ألف منصب، يليه قطاع الفلاحة والغابة والصيد بـ19ألف، ثم البناء والأشغال العمومية بـ 15 ألفا.

ونتيجة لذلك، تؤكد المندوبية فقد سجل خلال العام الماضي انخفاض عدد العاطلين بحوالي48 ألف شخص، حيث يصل إجماليهم على المستوى الوطني مليون و168 ألف عاطل.