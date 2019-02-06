شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة يمنية تكشف عن تورط قيادات حوثية في سرقة الأعضاء البشرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكدت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن قيادات نافذة في ميليشيا الحوثي متورطة في سرقة أعضاء بشرية من الجرحى في اليمن.

وأضافت المنظمة في بيانٍ لها، أنها تابعت “بقلق بالغ الممارسات غير الإنسانية والانتهاكات الجسيمة التي تطال الأبرياء في صنعاء، وعددٍ من مناطق سلطات الأمر الواقع”، في إشارة إلى سلطة الحوثيين في صنعاء.

وأشار إلى أن سلطات الحوثيين رفضت التجاوب مع المناشدات للتحقيق في الجرائم المرتكبة، التي تصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.

وتابعت المنظمة أنها تلقت معلومات خطيرة وصادمة عن قيام جماعات منظمة في سلطات الأمر الواقع التابعة لجماعة الحوثيين بعمليات سرقة أعضاء بشرية وأنسجة من جرحى الجماعة.

وأكدت المنظمة أنها وثَّقت عدداً من الحالات التي تعرضت لهذه الجرائم، وتتحفظ عن ذكرها، كما ذكر البيان أن لدى المنظمة أسماء لقيادات حوثية نافذة قدمت الدعم والحماية لعمليات “صادمة” تمت فيها سرقة أعضاء وأنسجة بشرية من جرحى الحوثيين في الحرب، مشيرةً إلى أن هذه القيادات ضالعة في تشكيل عصابات للمتاجرة بالأعضاء البشرية.

والتقى مندوبو المنظمة مع ضحايا من مناطق الحيمة وبني مطر وعمران وإب وآنس وحجة، وأكد المندوبون أن هناك ثلاثة مستشفيات تقوم بهذه “الجرائم” في العاصمة صنعاء، بإشراف أطباء يمنيين وأجانب، وبدعم وحماية من قيادات نافذة في جماعة الحوثيين.

وقال البيان “تشير المعلومات الأولية التي حصلت عليها المنظمة إلى أن ضحايا هذه العمليات يصل إلى المئات، وإن معظم الجرحى يتم الإجهاز عليهم والتخلص منهم للحصول على أعضائهم مستغلين إصاباتهم في جبهات القتال”.