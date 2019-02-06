سويسرا تطالب بتحقيق دولي في نهب تركيا "زيتون عفرين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب نائب سويسري برلمان بلاده بالنظر والتحقيق في تصنيع تركيا زيتون منطقة عفرين شمالي سوريا، وبيعه داخل دول الاتحاد الأوروبي كسلعة تركية.

وبحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "غيدا خطي"، الثلاثاء، جاءت الدعوة من النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي المحافظ السويسري برنهارد جول.



وذكر النائب جول خلال استجواب وجهه للحكومة أن "تركيا نهبت مزارع الزيتون بالمنطقة"، مشيرا إلى "قيام تركيا بذلك جاء لمساعدة القوات المعارضة التي تدعمها في الحرب المندلعة داخل سوريا".

وأوضح أن "القوات التركية والمليشيات الداعمة لها تنهب مزارع الزيتون في عفرين التي تخضع للاحتلال التركي ومن ثم تبيع الزيتون المنهوب إلى إسبانيا".

وطالب جول برلمان بلاده بالتحقيق في تجارة الزيتون التركية وعائداتها.





وأدرج البرلمان السويسري ضمن أجندته تصنيع وبيع تركيا منتجات زيتون عفرين السورية التي دخلتها خلال عملية عسكرية في 20 يناير/كانون الثاني 2018.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة إسبانية في تقرير لها حول الموضوع أن "تركيا تنقل زيت الزيتون التي تحصل عليه من معالجة زيتون عفرين ثم تطبع عليه عبارة (منتج تركي) وتصدره عبر الشركات الوسيطة".

وكان الجيش التركي وفصائل الجيش السوري الحر قد فرضوا سيطرتهم على عفرين منتصف مارس/آذار 2018 ضمن العمليات العسكرية التي انطلقت في 20 يناير/كانون الثاني قبل الماضي وعرفت باسم "غصن الزيتون".