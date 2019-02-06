تفاصيل تحويل دعم الخبز إلى نقدي

صدى البلد - محمد صبيح

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن رغيف الخبز يشتريه المواطن بـ 5 قروش وتكلفته 60 قرشا تتحملها الدولة، مما يجعلنا غير قادرين على فتح المخابز المدعمة على مدار اليوم لأن ذلك يحتاج إلى ميزانية مضاعفة.

وأشار الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أنه إذا كان هناك نية للحفاظ على توافر رغيف الخبز المدعم على مدار اليوم، فيجب تحويل دعم الخبز من عينى إلى دعم نقدى مشروط، من خلال حصول كل مواطن على مبلغ معين على كارت الخبز على أن يدفع المواطن 5 قروش فقط للمخبز ويتم خصم سعر 55 قرشا عن كل رغيف من الكارت الذكى...