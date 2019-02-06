إطلاق قمر صناعي سعودي من قاعدة كورو بغويانا الفرنسية بأميركا الجنوبية

ذكرت قناة "العربية" أنه تم إطلاق قمر صناعي سعودي من قاعدة كورو بغويانا الفرنسية في ​أميركا الجنوبية​. وتم إطلاق القمر السعودي الأول للاتصالات SGS1 من قبلم دينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وسيجري تشغيله والتحكم به من خلال محطات أرضية داخل السعودية. ويساهم القمر الاصطناعي الأول للاتصالات في تقديم تطبيقات متعددة تشمل اتصالات النقل التلفزيوني والهاتف والإنترنت والاتصالات العسكرية الآمنة وتوفير الاتصالات للمناطق شبه النائية والمناطق المنكوبة، وهو أول قمر للاتصالات الفضائية تملكه للمملكة بالكامل.

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