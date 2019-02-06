البيت الابيض يهدّد بمنع "قافلة" جديدة من مهاجري أميركا الوسطى من دخول البلاد

أكّد ​البيت الابيض​ استعداده لمنع "قافلة" جديدة من مهاجري أميركا الوسطى من دخول البلاد، بعد إعلان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إرسال مزيد من الجنود إلى الحدود.

وذكرت وكالة فرانس برس ان التحذير يأتي في وقت يستعد ترامب لإلقاء خطابه عن حال الاتحاد أمام ​الكونغرس​، ومن المؤكد أنه سيتطرّق فيه إلى مشروعه لبناء جدار عند الحدود مع ​المكسيك​، والذي يخوض بشأنه مواجهة مع الديموقراطيين الرافضين لتمويله.