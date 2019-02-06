مجلس الشيوخ الأميركي يتبنى تشريعا يعارض الإنسحاب من سوريا ويفرض عقوبات على النظام السوري

صوت ​مجلس الشيوخ الأميركي​ لصالح تشريعي يتبنى فيه معارضة انسحاب ​القوات الأميركية​ من ​سوريا​ و​أفغانستان​ ويفرض عقوبات على نظام الرئيس السوري ​بشار الاسد​. كما تبنى المجلس تشريعاً يعزز التعاون الأمني والعسكري مع ​الأردن​ و​إسرائيل​.

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