مسؤول إيراني: إطلاق نار على مركز أمني جنوب شرقي البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - جابهار (د ب أ)

أعلن حاكم مدينة سرباز الإيرانية، أن مجهولین قاموا بإطلاق النار مساء الثلاثاء، علي مركز لقوي الأمن الداخلی ومدیریة ناحیة سرباز كلات التابعة للمدینة بمحافظة سیستان وبلوجستان جنوب شرقي البلاد.

وقال محمد أنور بجارزهي، حاكم مدينة سرباز، في تصریح لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أنه وبعد حضور قوي الأمن الداخلي والحرس الثوري سریعا إلى مكان الحادث، لاذ المهاجمون بالفرار تحت جنح الظلام.

وأضاف أنه لم تتبین حتى الآن هویة ودوافع المهاجمین.

كان مهاجمون قد استهدفوا يوم السبت الماضي مركزا للتعبئة في مدینة نیكشهر بنفس المحافظة، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد الحرس الثوری وإصابة خمسة آخرین.