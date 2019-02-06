"200 ألف جنيه" شرط الإفراج عن المتهمين في قضية إسكان العاملين بجامعة كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم الثلاثاء، إلزام 4 متهمين في قضية أرض جمعية إسكان العاملين بجامعة كفر الشيخ، بدفع ضمان مالي قيمته 200 ألف جنيه، بواقع 50 الفًا لكل منهم، وذلك عقب تقديمهم طلبًا للمحكمة يتضمن استئنافهم على قرار حبسهم.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين شريف قورة، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد رضا.

كانت جهة رقابية ألقت القبض على "ع.ج"، و"م.أ "، و"ر.م "، و"م. ف"، في منتصف شهر ديسمبر 2018، لتورطهم في مخالفات مالية خاصة بقطعة أرض تابعة لجمعية إسكان العاملين بجامعة كفر الشيخ، بمحافظة الإسكندرية