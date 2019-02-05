مقتل صحفيين أفغانيين بعد اقتحام مسلحين محطة إذاعية

قالت السلطات الأفغانية إن صحفيين أفغانيين قتلا، مساء اليوم الثلاثاء، عندما اقتحم مسلحون محطة إذاعية وأطلقوا النار بداخلها.

وقال مدير المحطة إن المذيع والمراسل، وهما في العشرينات من عمرهما، لقيا حتفهما على الفور.

ولم يعرف ما إذا كانا على الهواء في ذلك الوقت. وقالت الشرطة ومدير المحطة إنهما لا يعرفان الدافع وراء الهجوم الذي وقع في مدينة طالقان عاصمة إقليم طخار بشمال أفغانستان.

وهذه ثاني جريمة قتل لصحفيين في أفغانستان هذا العام. ففي الشهر الماضي خطفت طالبان الصحفي جويد نوري الذي كان يعمل بنظام القطعة وقتلته فيما بعد.

وقال متحدث باسم حاكم طخار إن المسلحين فروا دون أن يتسنى تحديد هويتهم وإن الشرطة تحقق في هذه الجريمة.

وتقول منظمة صحفيين بلا حدود إن طالبان ومسلحين إرهابيين آخرين استهدفوا مراراً الصحفيين الأفغان وقتلوا 15 منهم في 2018 الذي يعد أدمى عام حتى الآن بالنسبة لوسائل الإعلام في أفغانستان.