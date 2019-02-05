انتفاضة طلابية في صنعاء ضد الممارسات الحوثية

بسام عبدالسلام (عدن) شهدت عدد من مدارس العاصمة صنعاء احتجاجات طلابية رفضاً للممارسات التعسفية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران بحق المئات من المعلمين والمعلمات المطالبين برواتبهم المتوقفة منذ أكثر من 3 سنوات. وتظاهر آلاف الطلاب للتنديد بالممارسات الحوثية بحق معلميهم، مرددين شعارات منددة بالميليشيات وسياساتهم الاستبدادية بحق المعلمين والمعلمات، كما أعلنوا رفضهم استبدال المعلمين بمدرسين موالين للميليشيات.

وأفاد مصدر تربوي في صنعاء لـ«الاتحاد»، أن الميليشيات أصدرت قرارات تعسفية بحق المعلمين المشاركين في الإضراب المفتوح، مضيفاً أن الحوثيين قاموا بإحلال المئات من عناصرهم غير المؤهلة من أجل فض الإضراب. وقالت إحدى الطالبات إن «المدرسة شهدت انتفاضة طلابية رفضاً للقرارات التعسفية بفصل العشرات من المعلمات والتربويات اللاتي أفنين حياتهن في خدمة التعليم وبناء الأجيال».

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