مسؤولون أميركيون ينفون وجود أدلة لتدخل أجنبي في انتخابات 2018

أكد مسؤولون أميركيون كبار، اليوم الثلاثاء، إن التدخل الأجنبي لم يؤثر بصورة كبيرة على انتخابات الكونجرس العام الماضي، رغم تقارير عن حدوث محاولات اختراق إلكتروني في الفترة السابقة على الانتخابات التي جرت في نوفمبر.

ويتناقض البيان الصادر عن وزارتي العدل والأمن الداخلي مع أحداث الانتخابات الرئاسية في 2016، والتي قال مسؤولون أميركيون إنها تعرضت لحملة اختراق إلكتروني ودعاية روسية متطورة.

وقالت الوزارتان إن الحكومة لم تجد دليلاً على وجود تأثير لحكومات أو عملاء أجانب في نوفمبر، حين فاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس النواب.

وأضافتا في بيانهما المشترك، أنه لم يتأثر بصورة كبيرة أي من الحملات السياسية أو أجهزة التصويت الإلكترونية أو البنية التحتية. ورفضتا الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقالت اللجنة الوطنية للكونجرس التابعة للحزب الجمهوري، والتي تعمل على انتخاب مرشحين جمهوريين، إنها كانت هدفاً لمحاولة تسلل العام الماضي.

ويحقق مدعون أميركيون فيما إذا كانت حملة الرئيس دونالد ترامب تعاونت مع الكرملين للفوز بانتخابات عام 2016. وينفي ترامب أي تواطؤ كما تنفي موسكو التدخل في الانتخابات.

وحذر مسؤولون في المخابرات الأميركية قبل أيام من أن روسيا والصين بدأتا بالفعل استهداف الانتخابات الرئاسية المقررة في 2020.