حرب: الاستقالات المسبقة إهانة للوزراء والشعب

سأل الوزير والنائب السابق بطرس حرب عبر حسابه على"تويتر" : كيف يمكن أن تطلب الحكومة ثقة اللبنانيين بالوزراء إذا كان رؤساء كتلهم لا يثقون بهم، ويفرضون عليهم، عند تعيينهم وزراء، توقيع إستقالات مسبقة خوفا من أن يرفضوا ذلك، عند الطلب لاحقا؟. كما سأل: أليس بذلك إهانة للوزراء، وللشعب اللبناني الذي يفترض بهم إدارة شؤونه؟"، وختم كاتبا: "عيش كتير بتشوف كتير".

وكان رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل طلب من وزراء التيار توقيع إستقالاتهم قبل تعيينهم في الحكومة لتقديمها عنهم في حال قصروا في وزاراتهم أو لم يحققوا الانجازات المطلوبة.