إنتر ميلان يضع مدربين ضمن اهتماماته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن إنتر ميلان بدأ البحث عن خليفة لمدربه الحالي، لوتشيانو سباليتي، تحسبا للاستغناء عن خدماته في الصيف القادم.

وتراجعت نتائج النيراتزوري في الفترة الأخيرة، حيث ودع كأس إيطاليا من ربع النهائي أمام لاتسيو، كما خسر مباراته الأخيرة في الدوري أمام بولونيا.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن بيبي ماروتا، المدير التنفيذي للنيراتزوري، يفاضل بين جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد السابق، وأنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي السابق، لتدريب الفريق بداية من الموسم القادم حال إقالة سباليتي.

وأضاف الموقع أن ماروتا يُفضل إسناد المهمة للإيطالي أنطونيو كونتي، بدلا من الاتجاه نحو خيار مورينيو.

وكانت إدارة إنتر قد رفضت اقتراحا بإقالة سباليتي، وتعيين كامبياسو، نجم الفريق الأسبق، بديلا له حتى نهاية الموسم، وتمسكت باستمرار مشروع النادي القائم على بقاء المدرب الإيطالي على رأس القيادة الفنية حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل.

وسيتم تقييم سباليتي في نهاية الموسم، قبل حسم مصيره بشكل نهائي.