لبنان : تطورات مالية إيجابية منذ تشكيل الحكومة

بيروت ـ (د ب أ): صرح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس الثلاثاء بأن تطورات مالية إيجابية حدثت بعد تشكيل الحكومة الجديدة. جاء هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم لحاكم المصرف في قصر بعبدا لبحث الأوضاع النقدية في البلاد في ضوء التطورات السياسية الأخيرة. ونقلت “الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام” الرسمية عن سلامة القول: “بعد تشكيل الحكومة الجديدة، أصبح الدولار معروضا في السوق المحلية لشراء الليرة اللبنانية، وهذا يعيد تعزيز دور العملة الوطنية في الادخار”. وأضاف: “دوليا، شهدت أسعار سندات اليورو ارتفاعا، ما أعاد إلى هذه الأسعار زيادة نسبتها 10% قياسا إلى الأسعار التي كانت بلغتها”.

وأوضح سلامة أنه “وضع الرئيس عون في صورة التطورات الإيجابية وعمل مصرف لبنان”. وتم إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة الخميس الماضي بعد تعثر استمر لشهور.

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