النشرة: مخابرات الجيش توقف 3 سوريين في مخيم السردا بمرجعيون لدخولهم خلسة

ذكر مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ أن "دورية من ​مخابرات الجيش​ أوقفت في مخيم السردا قضاء ​مرجعيون​ ثلاثة سوريين وهم "ع. أ. م." و"ع. ف. أ." و"أ. ح. أ." وذلك على خلفية دخولهم المنطقة خلسة".

وقد تم تسليمهم إلى ​الشرطة العسكرية​ في ثكنة مرجعيون للتحقيق وغجراء المقتضى القانوني.