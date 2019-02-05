ذكر مراسل النشرة في حاصبيا أن "دورية من مخابرات الجيش أوقفت في مخيم السردا قضاء مرجعيون ثلاثة سوريين وهم "ع. أ. م." و"ع. ف. أ." و"أ. ح. أ." وذلك على خلفية دخولهم المنطقة خلسة".
وقد تم تسليمهم إلى الشرطة العسكرية في ثكنة مرجعيون للتحقيق وغجراء المقتضى القانوني.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مخابرات الجيش توقف 3 سوريين في مخيم السردا بمرجعيون لدخولهم خلسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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