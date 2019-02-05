سقوط عمود إنارة محلة الدكوانة باتجاه سد البوشرية ما أدى إلى قطع الطريق

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بـ"سقوط عمود إنارة محلة ​الدكوانة​ باتجاه ​سد البوشرية​، ما أدّى إلى قطع الطريق وتحويل السير باتجاه الطرقات الداخلية".

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