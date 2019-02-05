سعد: نتفق مع "حزب الله" بالقضايا اليومية ونختلف بالموضوع السياسي

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​ أنه "كثيراً ما نتفق مع "​حزب الله​" في القضايا اليومية، وهذا لا يعني أننا استسلمنا، رغم اننا مختلفون في الموضوع السياسي"، مشيراً إلى "أننا نتفق مع الحزب في قضايا ​محاربة الفساد​ و​الصحة​ ونسمع خطاباً جديداً منه على الأمين العام للحزب السيد نصرالله واختلافنا سياسياً معهم لا يعني أن نصوت ضدهم في كل الملفات".

وخلال حديث صحفي، لفت إلى أن "حزب الله بدأ ينفتح على الأخصام وبدأ يتعاطى بواقعية لها علاقة بهموم المواطن"، مشيراً إلى "أننا شعرنا بالمفاجأة بسبب السجال الجاصل بين رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس الحزب" التقدمي اللإشتراكي" الوزير السابق ​وليد جنبلاط​ والتي خرقت التفاهم الحكومي، لكننها بدأت تنحسر".

وشدد على أن "عدد الوزراء ليس مهماً إذ إن بعض الأرقاء لديهم 10 وزراء وانخفض تأييدهم شعبياً وبعض القوى لديها وزيرين وقدمت أداء جيداً وزارياً"، موضحاً أن "وحدة المعايير لم تطبق على الجميع ولم يكن التوزيع حسب ​قانون الإنتخابات​، والفهموم في لبنان مضرب تحت شعار الديمقراطية التوافقية".

ورأى سعد أنه "لم يصرح أي مسؤول من "​القوات اللبنانية​" بأن الحكومة هي حكومة حزب الله"، مشيراً إلى "أننا نتمنى أن نصل إلى بلد وطن تكون فيه سلطة حاكمة وأقلية معارضة".