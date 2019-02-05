الدفاع المدني: إخماد حريق سيارة في مجدل عنجر وآخر شب بأعشاب يابسة في أدما

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا أتى على سيارة في ​مجدل عنجر​ - ​البقاع الأوسط​، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شب في أعشاب يابسة وأشجار من الصنوبر في أدما - ​كسروان​".