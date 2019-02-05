أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا الصحناوي أن "العالم الحديث يدخل إلى سبق جديد، ويقال أنه في عام 2050 ستكون 57 بالمئة من فرض العمل غير موجودة"، مشيراً إلى أن "كل الناس الذين يتم تجهيزهم على مواد ومهن غير موجودة سيجدون أنفسهم من دون عمل".
وخلال حديث تلفزيوني تعلقياً على اقتراح قانون تعديل مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي لإدخال مادة البرمجة والروبوتيك والذكاء افصطناعي، لفت الصحناوي إلى "أننا نجعل من المواد التقنية والتكنولوجية إلزامية في المناهج وندرّجها من الروضات حتى الثانوي"، موضحاً أنه "في حال لم يتم جعل هذه المواد إلزامية وتمت دراستها بشكل دقيق، فإن نكون قد قمنا بتضييع فرصة كبيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحناوي: في حال لم يتم جعل المواد التكنولوجية إلزامية فسنكون قد قمنا بتضييع فرصة كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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