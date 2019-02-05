عطالله: هناك كلام واضح من عون والحريري بإقفال وزارة المهجرين

أكد وزير المهجرين غسان عطالله أن "هناك وعداً من رئيس الحكومة سعد الحريري وكلام واضح من الرئيس ميشال عون لإقفال هذه الوزارة"، مشيراً إلى أنه "تم تأمين المبالغ المالية المطلوبة لإقفال الوزارة بأسرع وقت ممكن فإننا نعد الناس أنه بغضون سنتين من الممكن لكل الملفات أن تكون مقفلة".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "كما لعبت دوراً في السابق على صعيد العلاقة بين التيار الوطني الحر والمختارة فإنني مستعد لذلك وحتى لزيارة المختارة".
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