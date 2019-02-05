بطيش: الوزارة على تماس مباشر مع مصالح الناس واهتماماتهم

أكد وزير الإقتصاد منصور بطيش أن "الوزارة على تماس مباشر مع مصالح الناس واهتماماتهم"، مشيراً إلى أنه "يجب أن نكمل ما قام به الوزير السابق رائد خوري من ناحية حماية المستهلك وقضية المولدات".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "يجب أن نتطلع إلى السياسات الإقتصادية التي تساهم بزيادة الإنتاج في البلد".
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