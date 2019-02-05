خوري: قمنا بإقناع القوى السياسية من أجل وضع الخطة الإقتصادية

أكد الوزير السابق ​رائد خوري​ أنه "عندما وضعنا الخطة الإقتصادية، قمنا بإقناع القوى السياسية وقد أخذ ذلك مجهوداً كبيراً"، مشيراً إلى أنه "مثل أي شيء في البلد، فإن القرارات لا تتخذ إلا بالإجماع خاصة القرارات الكبيرة".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى "أننا نجحنا في موضوع ​المولدات​ لأننا استطعنا جمع عدة وزارات من داخلية وعدل وطاقة".