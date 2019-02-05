وصول قافلة من مئات المهاجرين إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (أ ش أ)

وصلت قافلة تتكون من حوالي 1700 مهاجر من أمريكا الوسطى إلى مدينة "بيدراس نيغراس" المكسيكية الحدودية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اليوم الثلاثاء، قولها إنها لن تسمح "للقافلة غير القانونية" بالعبور إلى الأراضي الأمريكية.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستين نيلسون - حسبما نقلت الشبكة - "وصل ما يقرب من 2000 أجنبي إلى شمالي المكسيك في قافلة تسعى إلى عبور الحدود إلى ولاية تكساس. إنه لن يتم السماح بالدخول غير القانوني ونحن مستعدون لمنعها".

وأشارت الوزيرة الأمريكية إلى أن "وزارة الأمن الداخلي ستتخذ كل الخطوات لضمان أمن وأمان عناصر تنفيذ القانون على خطوط المواجهة".