محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (أ ش أ)
وصلت قافلة تتكون من حوالي 1700 مهاجر من أمريكا الوسطى إلى مدينة "بيدراس نيغراس" المكسيكية الحدودية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اليوم الثلاثاء، قولها إنها لن تسمح "للقافلة غير القانونية" بالعبور إلى الأراضي الأمريكية.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستين نيلسون - حسبما نقلت الشبكة - "وصل ما يقرب من 2000 أجنبي إلى شمالي المكسيك في قافلة تسعى إلى عبور الحدود إلى ولاية تكساس. إنه لن يتم السماح بالدخول غير القانوني ونحن مستعدون لمنعها".
وأشارت الوزيرة الأمريكية إلى أن "وزارة الأمن الداخلي ستتخذ كل الخطوات لضمان أمن وأمان عناصر تنفيذ القانون على خطوط المواجهة".
كانت هذه تفاصيل خبر وصول قافلة من مئات المهاجرين إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.