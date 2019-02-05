«اليونسكو»: استشهاد الزميل «الشرعبي» ضربة للصحافة

عدن (الاتحاد) أدانت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة المخا، وأدى إلى استشهاد 7 مدنيين، من بينهم الزميل زياد الشرعبي، من طاقم قناة أبوظبي، وإصابة أكثر من 20 آخرين. ووصفت أزولاي استشهاد الزميل الشرعبي بمثابة «ضربة لمهنة الصحافة، وإحباط لقدرتها على إعلام الجمهور بشأن الحرب في اليمن»، داعيةً جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والصحفيين، وفقاً لأحكام القانون الدولي.

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