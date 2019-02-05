استطلاع: البريطانيون يرفضون استضافة قطر للمونديال

أبوظبي (الاتحاد)

كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إبسوس موري» العالمية رفض البريطانيين لإقامة بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وأنهم يفضلون أن يتقدم اتحاد كرة القدم الإنجليزي بطلب لإقامة البطولة في إنجلترا إذا ما تم اتخاذ قرار بعدم قدرة قطر على تنظيم المونديال.

ووفق الاستطلاع، الذي اشتمل على عينة تضم 2141 شخصاً، فقد شعر نحو ثلث البريطانيين أن قرار منح قطر حق استضافة المونديال كان خطأ من البداية. كما أبدى أكثر من ثلث من تم استطلاع آرائهم رغبتهم في أن يتقدم اتحاد الكرة الإنجليزي بطلب لاستضافة البطولة إذا ما تقرر ألا يقام المونديال في قطر.

كما أوضح الاستطلاع أيضاً أن نحو 8% فقط ممن يهتمون بكأس العالم يرون أن قرار منح قطر حق استضافة البطولة كان هو القرار الصحيح مقابل 51% يرون أنه كان قراراً خاطئاً.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 55% من المهتمين بكأس العالم يؤيدون إجراء تحقيقات مستقلة في الأسلوب الذي أدارت به قطر حملتها للفوز باستضافة البطولة الأكبر والأهم في عالم كرة القدم، فيما أبدى 58% من المهتمين بعالم كرة القدم رغبتهم في أن يتقدم اتحاد كرة القدم الإنجليزي بطلب لاستضافة إنجلترا للبطولة على أراضيها، فور إعلان عدم قدرة قطر على الاستضافة.