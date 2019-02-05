156 مليون دولار أذون خزانة جديدة من المركزي القطري

أبوظبي (مواقع إخبارية) تواصل قطر تبني سياسة الاقتراض، سواء كان المباشر أو غير المباشر، عبر البنك المركزي من أجل مواجهة أزمتها المالية الحالية، من بوابة السندات والأذونات والصكوك. فقد أكد مصرف قطر المركزي في بيان رسمي له أمس الثلاثاء، إنه أصدر نيابة عن الحكومة القطرية أذونات خزانة بقيمة 6 ملايين ريال (165 مليون دولار).

وأوضح بيان البنك المركزي أن الأذونات، موزعة على 3 آجال بواقع 3 و6 و9 أشهر، وتأتي بعد إصدار عدة أدوات دين خلال الشهر الماضي، بقيمة تجاوزت 10 مليارات ريال (2.74 مليار دولار). وقال مصرف قطر المركزي، إنه أصدر أمس أذونات بقيمة 400 مليون ريال (110 ملايين دولار) لأجل 3 أشهر بسعر فائدة 2.52%.

وأضاف أنه أصدر كذلك، أذونات خزانة حكومية بقيمة 100 مليون ريال (27.4 مليون دولار) لأجل 6 أشهر بسعر فائدة 2.45%. أما الإصدار الثالث الصادر عن مصرف قطر المركزي، فبلغت قيمته 100 مليون ريال (27.4 مليون دولار) لأجل 9 أشهر بسعر فائدة 2.69%. وخلال وقت سابق الشهر الماضي، أعلن مصرف قطر المركزي في بيان له ارتفاع الدين الخارجي لقطر خلال 2018 بنسبة 37% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الدين الخارجي القطري نحو 156.4 مليار ريال (43.2 مليار دولار) العام الماضي، مقارنة بنحو 114.24 مليار ريال (31.6 مليار دولار) في 2017.

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